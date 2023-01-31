Western Digital представила самый скоростной HDD — вдвое быстрее других винчестеров

Компания Western Digital анонсировала выпуск жёсткого диска Ultrastar DC HS760. Его ёмкость составляет 20 ТБ, а скорость последовательного чтения и записи рекордно высокая — до 582 Мбайт/с. Примерно с такой же скоростью работают 2,5-дююймовые твёрдотельные накопители.В Ultrastar DC HS760 используются два независимых блока головок, которые работают параллельно. В сравнении с одноголовочными винчестерами это позволило в два раза увеличить скорость чтения и записи и в 1,7 раза производительность в операциях случайного чтения и записи. В составе нового HDD девять пластин ёмкостью по 2,2 ТБ с технологией перпендикулярной магнитной записи с энергетическим содействием. При этом новинка на 37% более энергоэффективна в сравнении с двумя отдельными HDD.Ultrastar DC HS760 подключается через разъём SAS и позиционируется в качестве накопителя для использования в дата-центрах. Он гораздо шумнее, нежели решения для домашнего использования (может сильно гудеть и вибрировать даже в простое или сильно трещать при чтении или записи данных). В системе он определяется как два независимых накопителя и нуждается в определённых программных настройках на стороне сервера, поэтому может оказаться несовместим с некоторым оборудованием.Western Digital предоставляет пятилетнюю гарантию на Ultrastar DC HS760. По какой цене будет продаваться этот HDD, пока неизвестноАналогичный HDD есть у компании Seagate — модель Exos 2X18. Он тоже двухголовочный, но работает с чуть меньшей скоростью (до 554 Мбайт/с) и подключается через SATA-разъём.