Western Digital выпустила внешний накопитель с рекордным объёмом — 44 ТБ

Александр


Компания Western Digital обновила линейку внешних накопителей серии My Book новыми моделями. Выпущено две новинки — с памятью 22 ТБ и 44 ТБ.

Накопитель собран из одного или двух 3,5-дюймовых жёстких дисков объёмом по 22 ТБ и представляет собой бокс чёрного цвета. Подключить его к компьютеру или ноутбуку можно как USB-кабелем, так и по беспроводным технологиям. В случае с 44-терабайтной моделью My Book Duo можно использовать последовательный массив RAID0, который соединяет два жёстких диска в один накопитель и вдвое увеличивает скорость записи и чтения, или зеркальный массив RAID-1, который сокращает пространство вдвое, но увеличивает надёжность хранения данных за счёт дублирования всех файлов.

Western Digital My Book с 22 ТБ памяти продаётся в США за 599 долларов, а версия My Book Duo 44 ТБ обойдётся в 1499 долларов. В пересчёте на российскую валюту получится 44 800 и 112 000 рублей соответственно.
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Комментарии

Dmitriy
+404
Dmitriy
Прикольно да, главное ценное не хранить на одном диске. Иначе 44 гига гавкнутся — будет грустно....
32 минуты назад
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