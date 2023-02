Western Digital выпустила внешний накопитель с рекордным объёмом — 44 ТБ

Компания Western Digital обновила линейку внешних накопителей серии My Book новыми моделями. Выпущено две новинки — с памятью 22 ТБ и 44 ТБ.Накопитель собран из одного или двух 3,5-дюймовых жёстких дисков объёмом по 22 ТБ и представляет собой бокс чёрного цвета. Подключить его к компьютеру или ноутбуку можно как USB-кабелем, так и по беспроводным технологиям. В случае с 44-терабайтной моделью My Book Duo можно использовать последовательный массив RAID0, который соединяет два жёстких диска в один накопитель и вдвое увеличивает скорость записи и чтения, или зеркальный массив RAID-1, который сокращает пространство вдвое, но увеличивает надёжность хранения данных за счёт дублирования всех файлов.Western Digital My Book с 22 ТБ памяти продаётся в США за 599 долларов, а версия My Book Duo 44 ТБ обойдётся в 1499 долларов. В пересчёте на российскую валюту получится 44 800 и 112 000 рублей соответственно.