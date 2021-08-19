WhatsApp добавит возможность автоматического удаления сообщения через 90 дней после отправления или в течение другого промежутка времени. Об этом сообщает WABetal Info.
Это не первый случай, когда в бета-версии мессенджера появилось удаление сообщений автоматически. В ноябре прошлого года WhatsApp представил возможность автоматического удаления сообщения через семь дней после отправки, в 2021 году мессенджер начал тестировать функцию их удаления после первого просмотра, как в Instagram.
Когда все эти функции выйдут из бета-версии, вам будет представлено специальное меню, где вы сможете выбрать, будут ли ваши сообщения исчезать и в течение какого времени (24 часа, 7 дней или 90 дней).
Ранее разработчики обновили веб-версию WhatsApp. В браузерном варианте мессенджера появились возможности, которые были примерно пять лет назад реализованы в мобильных приложениях. Появился полноценный графический редактор, который позволяет редактировать фотографии перед отправкой. Также изменился интерфейс отправки снимков — он стал гораздо более удобным.
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