WhatsApp для Android заимствует популярную функцию из iOS. Аватарки профилей могут измениться

WhatsApp для Android тестирует возможность для пользователей создавать и устанавливать собственный виртуальный аватар. Об этом сообщает WABetaInfo.С помощью встроенного генератора можно создать виртуальную копию себя. Ее можно установить цифровую копию себя на фото профиля.По завершении процесса создания мессенджер автоматически выдает стикерпак с вашим аватаром, стикеры можно отправлять собеседникам.Правда, применять его можно будет только в зеленом мессенджере. Впрочем, аватар можно заскринить и установить на фото профиля на любой другой платформе.Эта функция — альтернатива memoji от Apple. Напомним, эта возможность также позволяет создать цифровую копию себя. А ее можно использовать как аватарку в Apple ID и iMessage, а также применять в качестве стикерпака в любом мессенджер, найти их можно на клавиатуре в разделе эмодзи.