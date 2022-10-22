WhatsApp для Android заимствует популярную функцию из iOS. Аватарки профилей могут измениться
Денис Марков —
WhatsApp для Android тестирует возможность для пользователей создавать и устанавливать собственный виртуальный аватар. Об этом сообщает WABetaInfo.
С помощью встроенного генератора можно создать виртуальную копию себя. Ее можно установить цифровую копию себя на фото профиля.
По завершении процесса создания мессенджер автоматически выдает стикерпак с вашим аватаром, стикеры можно отправлять собеседникам.
Правда, применять его можно будет только в зеленом мессенджере. Впрочем, аватар можно заскринить и установить на фото профиля на любой другой платформе.
Эта функция — альтернатива memoji от Apple. Напомним, эта возможность также позволяет создать цифровую копию себя. А ее можно использовать как аватарку в Apple ID и iMessage, а также применять в качестве стикерпака в любом мессенджер, найти их можно на клавиатуре в разделе эмодзи.
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