Пользователи смартфонов Samsung при переходе на iPhone уже могут перенести историю чатов в WhatsApp с одного телефона на другой. Теперь компания работает над расширением этой возможности, чтобы она была доступна пользователям всех Android-смартфонов. Об этом сообщает WABetaInfo.

В бета-версии 22.2.74 WhatsApp для iOS появилась возможность импортировать историю чатов с Android на iPhone. На данный момент пользователи могут переходить на iOS с устройств Samsung и Google Pixel. С этим изменением им нужен будет любой смартфон на Android 12 и новое приложение компании Move to iOS, чтобы перенести свою историю чата на iPhone.

Пользователи смогут импортировать свою историю чатов на iPhone, как только откроют на нем WhatsApp. Важно сделать это сразу, если пропустить шаг вначале, импортировать сообщения позже не получится.

Ранее стало известно, что WhatsApp ждут большие изменения на всех платформах. Например, в версии для iOS появятся подробные настройки уведомлений. Они позволят пользователю выбирать, уведомления о каких чатов должны поступать на смартфон (включая индивидуальные и групповые), а также указать отдельный звук уведомления для любого чата.





