WhatsApp обновит интерфейс видеовызовов. Об этом сообщает WABetaInfo. 

Согласно данным источника, в обновленном разработчики рациональнее отнеслись к свободному пространству на экране пользователя. В частности, дизайн этой части приложения будет больше ориентирован на групповые видеовызовы. 



Апдейта еще нет даже в публичной бета-версии. Пока новая особенность мессенджера находится на начальной стадии тестирования. Вероятнее всего, она появится в публичной бете в ближайшем обновлении, о стабильной версии пока ничего неизвестно. 

Ранее WhatsApp получил новую функцию для общения при помощи голосовых сообщений вместе с последним апдейтом. Из бета-статуса наконец вышла возможность прослушивать собственные голосовые сообщения перед отправкой. Сделать это можно после того, как запись окончена — то есть вы нажали кнопку «стоп» или отпустили палец.  


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