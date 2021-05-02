WhatsApp работает над возможностью послушать свое голосовое сообщение перед отправкой. Такая функция может появиться в iOS-версии приложения. Об этом сообщает WABetaInfo.Новая кнопка появится между клавишами «Отправить» и «Отменить отправку». Она позволит понять, есть ли проблемы с вашим голосовым сообщением еще до отправки и перезаписать в случае их наличия.Функция должна появиться в мессенджера на iOS и Android. Когда именно, неизвестно. Сейчас эта возможность недоступна ни пользователям стабильной версии, ни бета-тестировщикам.Ранее WhatsApp обновил политику конфиденциальности. Уже несколько месяцев мессенджер просит пользователей принять новые редакции условий предоставления услуг и политики обращения с личными данными. Мы разобрались, чтоит ли это делать.