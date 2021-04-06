WhatsApp тестирует функцию, которая позволит пользователям переносить историю чатов между устройствами на iOS и Android. 

Единственное требование в процессе — обновить мессенджер до последней версии, чтобы избежать проблем с совместимостью. 

Эта функция — часть крупного обновления мессенджера. Разработчики планируют разрешить использование одной и той же учетной записи на нескольких устройствах одновременно.

Сейчас перемещать историю чата между платформами Android и iOS можно с помощью сторонних приложений. Они неофициальные и противоречат условиям использования мессенджера. Компания планирует решить эту проблему. Когда выйдет обновление с этой возможностью, неизвестно. 


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