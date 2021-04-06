WhatsApp тестирует функцию, которая позволит пользователям переносить историю чатов между устройствами на iOS и Android.
Единственное требование в процессе — обновить мессенджер до последней версии, чтобы избежать проблем с совместимостью.
Эта функция — часть крупного обновления мессенджера. Разработчики планируют разрешить использование одной и той же учетной записи на нескольких устройствах одновременно.
Сейчас перемещать историю чата между платформами Android и iOS можно с помощью сторонних приложений. Они неофициальные и противоречат условиям использования мессенджера. Компания планирует решить эту проблему. Когда выйдет обновление с этой возможностью, неизвестно.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Хочешь синхронизацию сообщений и инфы в целом — танцы с бубном.
Почему нельзя сделать нормально, как уже у многих есть? :/