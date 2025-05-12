WSJ: Apple повысит цены на айфоны, и хитроумное оправдание уже придумано





Apple рассматривает возможность увеличения стоимости новых iPhone, которые будут представлены осенью 2025 года, предупреждает издание The Wall Street Journal. При этом компания намерена объяснить рост цен не увеличившимися пошлинами США на китайские товары, а новыми функциями и изменениями в дизайне. Среди ожидаемых новинок — ультратонкая модель, которая заменит iPhone 16 Plus. Источники отмечают, что Apple стремится избежать прямой связи повышения цен с торговыми ограничениями, чтобы не вызывать недовольства покупателей.

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