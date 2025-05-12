WSJ: Apple повысит цены на айфоны, и хитроумное оправдание уже придумано

Apple рассматривает возможность увеличения стоимости новых iPhone, которые будут представлены осенью 2025 года, предупреждает издание The Wall Street Journal. При этом компания намерена объяснить рост цен не увеличившимися пошлинами США на китайские товары, а новыми функциями и изменениями в дизайне. Среди ожидаемых новинок — ультратонкая модель, которая заменит iPhone 16 Plus. Источники отмечают, что Apple стремится избежать прямой связи повышения цен с торговыми ограничениями, чтобы не вызывать недовольства покупателей.
Хотя США и Китай договорились о временном снижении взаимных пошлин с 14 мая, 20-процентные тарифы на китайские смартфоны, введённые при Трампе, сохранятся. Это создает риски для Apple, чья прибыль во многом зависит от китайского производства. Глава компании Тим Кук ранее предупреждал, что торговая война продолжит негативно влиять на финансовые показатели. В настоящее время цены на актуальные флагманские модели iPhone варьируются в США от 799 до 1599 долларов без учёта налогов в зависимости от модели и объёма памяти. На сколько повысятся цены, достоверно пока неизвестно.
Параллельно с изменением цен Apple готовит к 2025 году масштабный обновления iOS, iPadOS и macOS с многочисленными нововведениями в дизайне и функциональности. Это станет частью стратегии, направленной на оправдание роста стоимости устройств за счёт технологических и дизайнерских улучшений. Компания рассчитывает, что обновления ПО в сочетании с новым форм-фактором ультратонкого iPhone помогут сохранить лояльность аудитории, несмотря на увеличение цен.
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