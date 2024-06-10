WWDC 2024: где смотреть трансляцию на русском языке и чем нас удивит Apple сегодня

На официальном сайте Apple;

На официальном YouTube-канале;

В приложении Apple TV.

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Сегодня, 10 июня, Apple проведёт ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC, в рамках которой нас ждут крупнейшие анонсы новых операционных систем iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Вместе с этим компания может удивить внезапным релизом новых гаджетов или аксессуаров.Конференция стартует 10 июня в 20:00 по московскому времени на следующих платформах:Как обычно, транслировать будут заранее отснятый ролик, но без русских субтитров. Тем не менее вы можете воспользоваться Яндекс Браузером, чтобы получить синхронный перевод речи во время просмотра трансляции. Причём даже скачивать ничего не придётся.Достаточно просто установить, включить трансляцию с официального YouTube-канала Apple и нажать на кнопку «Включить перевод».Самым ожидаемым нововведением в новых операционных системах станет искусственный интеллект. Apple станет одной из последних компаний, которая внедрит ИИ и нейросети в свои продукты, но, возможно, ей есть чем удивить. Сразу после презентации разработчикам станут доступны первые бета-версии, а официальный релиз для всех состоится осенью.Редакция iGuides будет вести текстовую версию трансляции на сайте и в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам сегодня вечером, будет интересно!