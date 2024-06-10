ПМЭФ 2024

WWDC 2024: где смотреть трансляцию на русском языке и чем нас удивит Apple сегодня

Фархад
Apple

Сегодня, 10 июня, Apple проведёт ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC, в рамках которой нас ждут крупнейшие анонсы новых операционных систем iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Вместе с этим компания может удивить внезапным релизом новых гаджетов или аксессуаров.

Где смотреть WWDC?

Конференция стартует 10 июня в 20:00 по московскому времени на следующих платформах:
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Что с переводом?

Как обычно, транслировать будут заранее отснятый ролик, но без русских субтитров. Тем не менее вы можете воспользоваться Яндекс Браузером, чтобы получить синхронный перевод речи во время просмотра трансляции. Причём даже скачивать ничего не придётся.

Достаточно просто установить Яндекс Браузер, включить трансляцию с официального YouTube-канала Apple и нажать на кнопку «Включить перевод».

Что покажут?

Самым ожидаемым нововведением в новых операционных системах станет искусственный интеллект. Apple станет одной из последних компаний, которая внедрит ИИ и нейросети в свои продукты, но, возможно, ей есть чем удивить. Сразу после презентации разработчикам станут доступны первые бета-версии, а официальный релиз для всех состоится осенью.

Редакция iGuides будет вести текстовую версию трансляции на сайте и в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам сегодня вечером, будет интересно!
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Комментарии

Anatoly076
+209
Anatoly076
Спасибо за информирование 👍🏻. Смотреть не буду, даже время тратить не стану. Потом прочитаю лучше от Вас статью, о чем говорили, чего презентовали и зачем 😊😊😊.
Сегодня в 08:50
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+652
pincher
Прикольно написано… «Причём даже скачивать ничего не придётся.

Достаточно просто установить Яндекс Браузер». А как устанавливать если не скачивать?🤔🤣🤣🤣
Сегодня в 09:28
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