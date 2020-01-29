



Известный телевизионный и радиоведущий Владимир Соловьёв снял видео, на котором он распаковывает складной смартфон Huawei Mate X. Он отмечает, что это устройство ему привезли напрямую из Китая, а в России оно не продаётся.



В видеоролике Соловьёв сравнивает Huawei Mate X с другим складным смартфоном — Samsung Galaxy Fold, а также с iPhone. Дальше распаковки и включения дело не зашло: настраивать новинку и устанавливать приложения он захотел без камеры. В конце видео Соловьёв посоветовал компании Apple тоже выпустить складной смартфон.



Владимир Соловьёв в основном ведёт на телевидении и радио программы, связанные с политикой. Для него это первый опыт записи видео с распаковкой смартфона. Дизлайков у видео почти в десять раз больше чем лайков, но вряд ли это остановит его, если он захочет и дальше снимать подобные видео.











