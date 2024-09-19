Wylsacom в шоке. iPhone 16 Pro Max царапается чуть ли не ногтем!





К блогеру Валентину Петухову (aka Wylsacom) приехал ещё даже не появившийся в продаже iPhone 16 Pro Max. Первым делом он его, конечно же, распаковал, после чего принялся проверять устойчивость к царапинам покрытия, которое Apple называет Ceramic Shield.



Результаты эксперимента его огорчили — даже от лезвия с четвёртым уровнем твёрдости по шкале Мооса на экране хорошо видная глубокая царапина. Для сравнения был взят iPhone 12 Pro Max, и он царапается не так легко — лезвием шестой или седьмой твёрдости, что вполне типично для большинства смартфонов.







Задняя часть смартфона тоже довольно легко повреждается относительно мягкими лезвиями, но царапины не особо заметны, так как корпус светлый. Примечательно, что по iPhone 12 Pro Max лезвия скользят почти бесшумно, а в случае с iPhone 16 Pro Max они как будто бы впиваются в поверхность, как если бы она была не гладкой, а шероховатой.

К блогеру Валентину Петухову (aka Wylsacom) приехал ещё даже не появившийся в продаже iPhone 16 Pro Max. Первым делом он его, конечно же, распаковал, после чего принялся проверять устойчивость к царапинам покрытия, которое Apple называет Ceramic Shield.Результаты эксперимента его огорчили — даже от лезвия с четвёртым уровнем твёрдости по шкале Мооса на экране хорошо видная глубокая царапина. Для сравнения был взят iPhone 12 Pro Max, и он царапается не так легко — лезвием шестой или седьмой твёрдости, что вполне типично для большинства смартфонов.Задняя часть смартфона тоже довольно легко повреждается относительно мягкими лезвиями, но царапины не особо заметны, так как корпус светлый. Примечательно, что по iPhone 12 Pro Max лезвия скользят почти бесшумно, а в случае с iPhone 16 Pro Max они как будто бы впиваются в поверхность, как если бы она была не гладкой, а шероховатой.





По заявлению Apple, стекло в iPhone 16 Pro Max на 50% прочнее того, что использовалось в прошлогодней модели. Вероятно, речь идёт о том, что оно с меньшей вероятностью разобьётся при падении смартфона на твёрдую поверхность. Ради этого инженерам пришлось сделать его мягче, а следовательно — оно стало менее устойчивым к появлению царапин.Wylsacom посоветовал будущим обладателям iPhone 16 Pro Max беречь экран и не допускать царапин (например, можно сразу после покупки наклеить защитную плёнку, которую при необходимости можно переклеить). Заменить стекло на оригинальное проблематично даже за деньги, поскольку Apple больше не поставляет в Россию запчасти для своих устройств.