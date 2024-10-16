Xbox 2024 года получили новый чип, плату и систему охлаждения. А ведь могли назвать Xbox Series Pro

Фархад
Xbox

Наконец-то новые модели Xbox Series X, представленные ещё летом, поступили в продажу. Блогер Остин Эванс уже успел разобрать бездисковую версию Xbox Series X в белом корпусе, чтобы узнать, чем он отличается от предыдущих ревизий. Спойлер: изменений много.

Microsoft полностью изменила материнскую плату, уменьшила техпроцесс чипа до 6 нм и перевела консоли на новую систему охлаждения. Нововведения распространяются на Xbox Series X Digital Edition и Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с 2 ТБ памяти.



По словам Эванса, уменьшенный чип позволяет новым моделям Xbox Series X потреблять примерно на 10 Вт меньше энергии, чем версия 2020 года в режиме ожидания.

Материнская плата в Xbox Series X 2024 года была полностью переделана — многие компоненты на плате были упрощены, уменьшены или перемещены. Также у SSD больше нет защитной крышки. Ещё Microsoft отказалась от охлаждения с паровой камерой в пользу более стандартной медной тепловой трубки. Блогер отметил, что температура и шум новых «боксов» не изменились по сравнению с оригиналом.

X=X

В целом все изменения внутренних компонентов в новых моделях Xbox Series X позволят Microsoft снизить затраты на производство этих консолей. Вполне вероятно, что скоро компания начнёт продавать их со скидками. Сейчас за бездисковую модель Xbox Series X просят $449,99, а Xbox Series X Special Edition с 2 ТБ памяти и оптическим приводом оценена в $599,99.

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Источник:
Austin Evans
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Комментарии

tellurian
+1965
tellurian
Как по мне удешевили и ухудшили.
2 часа назад в 20:15
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