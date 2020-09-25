Оставить консоль себе, доплатив «остаточную стоимость» (5924 рублей для Xbox Series S или 10 126 рублей для Xbox Series X)

Вернуть консоль, не получив ничего взамен

Вернуть консоль и приобрести новую модель Xbox, не выплачивая «остаточную стоимость»







Компания Forward Leasing начала принимать предзаказ на представленные недавно консоли Xbox Series X и Series S по модели подписки. В некоторых случаях приобретать консоль таким образом выгоднее, чем разовым платежом.Плата за консоль распределяется на 24 месяца — 990 рублей в месяц за Xbox Series S и 1590 рублей в месяц за Xbox Series X. В итоге приставки обходятся пользователям в 23 760 вместо 25 990 рублей и 38 160 вместо 45 590 рублей.«Подвох» заключается в том, что по истечении двух лет пользователю нужно определиться, что делать дальше:Аренда получается не особо выгодной даже в том случае, если спустя два года пользователь планирует приобрести новую консоль, ведь старую он отдаёт обратно. Кроме того, неизвестно, что произойдёт в том случае, если Microsoft не выпустит ещё одну приставку к этому сроку или вообще свернёт бизнес Xbox. В остальных случая пользователь лишь платит за пользование консолью и либо лишается её, либо доплачивает и в итоге приобретает её по полной цене.Договор на аренду заключается онлайн. Доставка консолей, оформленных по предзаказу у Forward Leasing, будет осуществляться с 10 ноября после общемирового старта продаж. В комплектацию входит подписка Game Pass Ultimate на три месяца (обычная стоимость — 2 694 рублей).