Xbox спас геймера от смерти. Беднягу раскурочило, но тот остался цел

Артем


Неудачная катка под колесами грузовика обошлась переломом.

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Не самый удачный поход случился с пользователем Reddit под ником Jonzey2282. Геймер катил на велосипеде из местного магазина с новенькой Series S в рюкзаке. На одном из самых оживленных перекрестков города, парень слегка выехал передним колесом на проезжую часть, и тут же встретился с грузовиком, что внезапно вырулил из-за густого кустарника рядом. Консольщика приложило бампером и затащило под дно фуры, где между ним и асфальтом оказалась только спасительная «эска». 

Опасная катка под колесами грузовика продлилась около трех метров. Пока парень инстинктивно пытался затормозить левой ногой, правая застряла в раме велосипеда. В итоге ему удалось поймать момент и выбраться из смертельной ловушки и отделаться переломом ноги и ссадиной на бедре. Вспоминая случай, автор поста благодарил Xbox, который оказался в заплечной сумке — без него все могло закончиться ударом головой об асфальт и потерей сознания. 



Покупке тоже досталось — корпус Xbox Series X треснул, а геймпад лишился обоих стиков и слегка погнулся. Самое удивительное, что даже после этого консоль без проблем подключили к телеку, и так заработала как новенькая.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

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Ох уж эти охотничьи истории , а была бы сериес Х то фуру бы вообще надвое раскололо 😂
25 минут назад
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