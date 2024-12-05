Xbox спас геймера от смерти. Беднягу раскурочило, но тот остался цел

Неудачная катка под колесами грузовика обошлась переломом.
Опасная катка под колесами грузовика продлилась около трех метров. Пока парень инстинктивно пытался затормозить левой ногой, правая застряла в раме велосипеда. В итоге ему удалось поймать момент и выбраться из смертельной ловушки и отделаться переломом ноги и ссадиной на бедре. Вспоминая случай, автор поста благодарил Xbox, который оказался в заплечной сумке — без него все могло закончиться ударом головой об асфальт и потерей сознания.
Покупке тоже досталось — корпус Xbox Series X треснул, а геймпад лишился обоих стиков и слегка погнулся. Самое удивительное, что даже после этого консоль без проблем подключили к телеку, и так заработала как новенькая.