



По слухам, 28 декабря компания Xiaomi представит новую линейку флагманских смартфонов. Инсайдеры уже сейчас раскрыли все подробности о двух моделях — Xiaomi 12 и 12 Pro.



Журналист Эван Бласс опубликовал в твиттере рендеры Xiaomi 12, которые, вероятно, будут использоваться в рекламных и информационных материалах. Эти рендеры полностью раскрывают дизайн новинки: видно, что у смартфона будет почти безрамочный экран диагональю 6,28 дюйма с миниатюрным круглым вырезом под фронтальную камеру, основная камера состоит из трёх модулей, главный из которых 50-мегапиксельный, а задняя крышка слегка текстурированная, то есть на ней не будут собираться отпечатки пальцев.



Из предыдущих утечек мы знаем, что Xiaomi 12 получит AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей), поддержкой HDR10+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с 67-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядкой.







Будут выпущены как минимум две версии Xiaomi 12, отличающиеся памятью: 8 + 128 ГБ и 12 + 256 ГБ. Первая будет стоить в Китае 3 699 юаней, а вторая 4 399 юаней (42 500 и 50 600 рублей соответственно).







Xiaomi 12 Pro, по данным инсайдеров, будет отличаться от младшей модели экраном. Вырез фронтальной камеры сместился с середины в левый край, но главное — здесь используется самая передования на данный момент AMOLED-матрица с разрешением Quad HD+, сделанная на основе люминесцентного материал E5, материалов LTPO второго поколения, технологии микропризмы Mirco-Lens и технологии интеллектуальной динамической частоты обновления изображения. На странице Xiaomi в соцсети Weibo появилось видео, на котором показана работа экрана Xiaomi 12 Pro: он плавно меняет частоту обновления в зависимости от динамики (в системном интерфейсе 120, при просмотре видео и в играх 60 Гц, а на статичной картинке 10 Гц). Также известно, что Xiaomi 12 Pro будет поддерживать высокоскоростную 120-ваттную зарядку.







