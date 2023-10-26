Xiaomi 14 будет лучше iPhone 15 Pro

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Такое заявление сделал глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Однако самое интересное, а именно возможности Xiaomi 14 Pro, оставили для пресс-конференции. Основатель заявляет, что старшая модель будет еще мощнее.Нескромные заявления появились на странице китайской соцсети Wiebo. Менеджер Xiaomi также сообщил, что в этот раз старший флагман Xiaomi 14 Pro держат в строгом секрете до презентации, его дизайн до сих пор неизвестен.Главный флагман представит лично Лэй Цзюнь — глава Xiaomi. Известно, что новинки будут работать под управлением новой операционной системы HyperOS. Также есть вероятность, что обе модели получат новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Подробных характеристик нет, все станет известно уже сегодня, 26 октября в 14:00 по Москве.