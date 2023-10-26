Xiaomi 14 будет лучше iPhone 15 Pro

Артем
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Фото: Xiaomi

Такое заявление сделал глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Однако самое интересное, а именно возможности Xiaomi 14 Pro, оставили для пресс-конференции. Основатель заявляет, что старшая модель будет еще мощнее.

Нескромные заявления появились на странице китайской соцсети Wiebo. Менеджер Xiaomi также сообщил, что в этот раз старший флагман Xiaomi 14 Pro держат в строгом секрете до презентации, его дизайн до сих пор неизвестен. 

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Главный флагман представит лично Лэй Цзюнь — глава Xiaomi. Известно, что новинки будут работать под управлением новой операционной системы HyperOS. Также есть вероятность, что обе модели получат новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Подробных характеристик нет, все станет известно уже сегодня, 26 октября в 14:00 по Москве.
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

–8
Мда Уж
Ксяоми никогда не будет лучше айфона. Любой другой андроид, но не сяоми. Это просто ужасные телефоны.
26 октября 2023 в 13:13
#
+17
horizon
Это разные платформы, + экосистема, рекламное заявление. Когда говорят лучше, чем?
26 октября 2023 в 13:25
#
+1023
Grealex
Заявить и сделать — не одно и тоже.
26 октября 2023 в 21:16
#
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