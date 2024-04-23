Xiaomi 15 получат важное преимущество перед другими смартфонами

Артем
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Они первыми получат чип нового поколения. Об этом пишет Gizmochina.

Поскольку Xiaomi владеет эксклюзивными правами на использование чипов от Qualcomm, первыми моделями со Snapdragon 8 Gen 4 станут Xiaomi 15 и 15 Pro. Об этом сообщил инсайдер Йогеш Брар на своей страничке в X (Twitter). Следом новейший чип получат OnePlus 13 и iQOO 13.

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По словам маркетингового директора Qualcomm Дона Макгуайра, Snapdragon 8 Gen 4 представят в октябре на саммите Snapdragon Summit 2024. Также известно, что чип задействует специально разработанное ядро процессора Qualcomm Orion.

Ожидается, что серия смартфонов Xiaomi 15 будет анонсирована одновременно со Snapdragon 8 Gen 4.
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Источник:
Gizmochina
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