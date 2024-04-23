Xiaomi 15 получат важное преимущество перед другими смартфонами

Они первыми получат чип нового поколения. Об этом пишет Gizmochina.
Поскольку Xiaomi владеет эксклюзивными правами на использование чипов от Qualcomm, первыми моделями со Snapdragon 8 Gen 4 станут Xiaomi 15 и 15 Pro. Об этом сообщил инсайдер Йогеш Брар на своей страничке в X (Twitter). Следом новейший чип получат OnePlus 13 и iQOO 13.
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По словам маркетингового директора Qualcomm Дона Макгуайра, Snapdragon 8 Gen 4 представят в октябре на саммите Snapdragon Summit 2024. Также известно, что чип задействует специально разработанное ядро процессора Qualcomm Orion.
Ожидается, что серия смартфонов Xiaomi 15 будет анонсирована одновременно со Snapdragon 8 Gen 4.