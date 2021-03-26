Xiaomi

Компания Xiaomi рассказала о технологии, которая будет использоваться в аккумуляторах её смартфонов. Эта технология гораздо совершеннее и продвинутее той, что применяется в смартфонах различных производителей в настоящее время.

В литий-ионных аккумуляторах, которые широко применяются в современной электронике, анод состоит из графита. Из-за свойств этого материала производители «упёрлись в потолок» и больше не могут наращивать ёмкость батарей с сохранением прежних физических размеров.

Два года назад компания Xiaomi решилась на эксперимент и установила в смартфон Mi Mix Alpha аккумулятор с кремниевым анодом. Подобные аккумуляторы используются в автомобильной промышленности, но до сих пор не нашли применения в бытовой электронике. У Mi Mix Alpha был огромный экран, занимающий почти всю поверхность корпуса, поэтому ему требовался большой запас энергии, а устаревшие технологии не могли его дать.

Mi Mix Alpha

Mi Mix Alpha так и не был выпущен в широкую продажу, хотя единичные экземпляры этого устройства продавались на AliExpess и других площадках по очень высокой цене.

Xiaomi

Инженеры Xiaomi вспомнили об эксперименте двухлетней давности и решили использовать аккумулятор с кремниевым анодом в последующих флагманских смартфонах. Такой аккумулятор получается более компактным, долговечным, безопасным и поддерживает более высокий ток зарядки, благодаря чему заряжается намного быстрее. Само собой, он гораздо дороже в производстве, поэтому можно ожидать, что он будет устанавливаться только в суперфлагманы. Можно предположить, что Xiaomi установила его в складной смартфон Mi Mix 4 (или Mix Fold), а также в улучшенную версию Mi 11 под названием Mi 11 Ultra. Презентация этих смартфонов состоится 29 марта, тогда же мы узнаем, сбудутся наши предположения или нет.

Mi 11 Ultra

Использование аккумулятора нового типа в Mi Mix 4 и Mi 11 Ultra вполне оправданно, ведь у этих смартфонов по два экрана, а значит, им требуется гораздо больше энергии, чем другим устройствам. На презентации этих новинок Xiaomi наверняка уделит много внимания преимуществам нового аккумулятора и наглядно сравнит его характеристики с аккумуляторами, которые используются в других смартфонах.


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