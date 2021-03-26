Компания Xiaomi рассказала о технологии, которая будет использоваться в аккумуляторах её смартфонов. Эта технология гораздо совершеннее и продвинутее той, что применяется в смартфонах различных производителей в настоящее время.
В литий-ионных аккумуляторах, которые широко применяются в современной электронике, анод состоит из графита. Из-за свойств этого материала производители «упёрлись в потолок» и больше не могут наращивать ёмкость батарей с сохранением прежних физических размеров.
Два года назад компания Xiaomi решилась на эксперимент и установила в смартфон Mi Mix Alpha аккумулятор с кремниевым анодом. Подобные аккумуляторы используются в автомобильной промышленности, но до сих пор не нашли применения в бытовой электронике. У Mi Mix Alpha был огромный экран, занимающий почти всю поверхность корпуса, поэтому ему требовался большой запас энергии, а устаревшие технологии не могли его дать.
Mi Mix Alpha так и не был выпущен в широкую продажу, хотя единичные экземпляры этого устройства продавались на AliExpess и других площадках по очень высокой цене.
Инженеры Xiaomi вспомнили об эксперименте двухлетней давности и решили использовать аккумулятор с кремниевым анодом в последующих флагманских смартфонах. Такой аккумулятор получается более компактным, долговечным, безопасным и поддерживает более высокий ток зарядки, благодаря чему заряжается намного быстрее. Само собой, он гораздо дороже в производстве, поэтому можно ожидать, что он будет устанавливаться только в суперфлагманы. Можно предположить, что Xiaomi установила его в складной смартфон Mi Mix 4 (или Mix Fold), а также в улучшенную версию Mi 11 под названием Mi 11 Ultra. Презентация этих смартфонов состоится 29 марта, тогда же мы узнаем, сбудутся наши предположения или нет.
Использование аккумулятора нового типа в Mi Mix 4 и Mi 11 Ultra вполне оправданно, ведь у этих смартфонов по два экрана, а значит, им требуется гораздо больше энергии, чем другим устройствам. На презентации этих новинок Xiaomi наверняка уделит много внимания преимуществам нового аккумулятора и наглядно сравнит его характеристики с аккумуляторами, которые используются в других смартфонах.
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