Компания Xiaomi объявила дату презентации новых продуктов на международном рынка. 15 июля состоится онлайн-мероприятие Xiaomi Ecosystem Product Launch, смотреть которое можно на YouTube, в Facebook, Twitter и других площадках.
Ожидается, что на этом мероприятии Xiaomi объявит о глобальном старте продаж фитнес-браслета Mi Band 5, 65-дюймового телевизора Mi TV Master, телевизионной приставки Mi TV Stick HDMI, смартфона Redmi 9, электроскутера Mi Scooter 2 Pro, домашней системы Mi Smart Home Hub и прочих новинок. Многие эти продукты уже были представлены и продаются в Китае и ряде других стран.
Mi Band 5 выпускается как в версии с NFC, так и без этого модуля. В Китае продаются оба варианта, а в другие страны изначально будет поставляться только модификация без поддержки бесконтактных платежей.
Новинки Xiaomi зашифрованы в рекламном постере, на котором отчётливо угадываются различные гаджеты. Впрочем, есть вероятность, что компания припасла для международного рынка несколько эксклюзивов, которые ещё не были анонсированы. Можно ожидать, что все продукты, которые Xiaomi представит на следующей неделе, будут продаваться в России.
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ошибка в букве
зачем!?
а МиВотч Глобал зажилили таки окончательно похоже...