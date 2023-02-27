Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности. Учись, Apple!

Артем
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Китайский производитель показал первые изображения будущей AR-гарнитуры. Гаджет получит три камеры и сможет менять прозрачность линз.

Об этом сообщает сайт Gadget Tendency. Гарнитура дополненной реальности получила длинное название Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition и была представлена на первых рекламных изображениях компании. 

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Вместо более прочного алюминия, в очках используется углеродное волокно и магниево-литиевый сплав. Он менее прочный, но такой же легкий и идеально подходит для ношения. Над линзами расположены 3 камеры: 2 большие по краям и одна маленькая в центре.

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Если верить ранее опубликованному тизеру Xiaomi Wireless AR Glass оснащены электрохромные линзами, которые позволяют менять прозрачность и переключаться между виртуальным и реальным мирами.


Подробные характеристики и цены Xiaomi предпочла держать в секрете.
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Источник:
Gadget Tendency
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+575
Pavel Nikiforov
Вопрос востребованности таких гаджетов до сих пор открытый.
Сегодня в 12:26
#
+319
d’Autriche
Выглядит по-ублюдски
Сегодня в 13:21
#
+6
MEDUSAinc
А чему учиться apple ?
час назад в 18:12
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