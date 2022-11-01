Xiaomi больше не топ. В рейтинге недорогих смартфонов другие победители

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Компания AnTuTu (разработчик одноимённого бенчмарка) составила рейтинг наиболее производительных смартфонов в средней ценовой категории. Исторически этот топ почти полностью занимали устройства Xiaomi и принадлежащих этой компании брендов, но теперь они оказались не в почёте — в десятку попали лишь два гаджета этого производителя.Топ-10 самых производительных недорогих смартфонов по версии AnTuTu:Эти смартфоны объединяет использование процессоров Qualcomm (три модели: Snapdragon 7 Gen 1, 778G и 778G+), наличие большого объёма оперативной памяти (8 или 12 ГБ) и накопителя объёмом 256 ГБ.Этот рейтинг можно считать одним из самых беспристрастных. Он не учитывает личные мнения составителей (например, их отношение к тому или иному бренду), а лишь отражает производительность различных устройств, продающихся примерно за одну и ту же цену. AnTuTu ежемесячно составляет подобные рейтинги для разных ценовых категорий, основываясь на статистике, собранной тестированиями в бенчмарке.