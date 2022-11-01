Xiaomi больше не топ. В рейтинге недорогих смартфонов другие победители

Компания AnTuTu (разработчик одноимённого бенчмарка) составила рейтинг наиболее производительных смартфонов в средней ценовой категории. Исторически этот топ почти полностью занимали устройства Xiaomi и принадлежащих этой компании брендов, но теперь они оказались не в почёте — в десятку попали лишь два гаджета этого производителя.
Топ-10 самых производительных недорогих смартфонов по версии AnTuTu:
- iQOO Z6 (600 846 баллов)
- Oppo Reno8 Pro 5G (572 107 баллов)
- Xiaomi Civi 2 (571 763 балла)
- iQOO Z5 (571 693 балла)
- Honor 70 (549 108 баллов)
- Xiaomi 11 Lite 5G (535 485 баллов)
- Honor 60 (529 615 баллов)
- Honor 50 Pro (527 411 баллов)
- Honor 50 (524 713 баллов)
- Huawei P50E (517 787 баллов)
Эти смартфоны объединяет использование процессоров Qualcomm (три модели: Snapdragon 7 Gen 1, 778G и 778G+), наличие большого объёма оперативной памяти (8 или 12 ГБ) и накопителя объёмом 256 ГБ.
Этот рейтинг можно считать одним из самых беспристрастных. Он не учитывает личные мнения составителей (например, их отношение к тому или иному бренду), а лишь отражает производительность различных устройств, продающихся примерно за одну и ту же цену. AnTuTu ежемесячно составляет подобные рейтинги для разных ценовых категорий, основываясь на статистике, собранной тестированиями в бенчмарке.