Xiaomi экстренно отзывает 147 000 пауэрбанков из-за угрозы взрыва. У вас не такая?
Артем Фунтиков
—
Владельцам рекомендовали не спать во время заряда аккумулятора.
Xiaomi отзывает пауэрбанки модели PB2030MI 20 000 мА·ч, выпущенные с августа по сентябрь 2024 года из-за «потенциальных рисков безопасности». Согласно источнику, партия из 146 891 устройств работает на аккумуляторах версии 2.0 с кодом 126280 от определенного поставщика, название которого компания не раскрывает.
Скорее всего, проблема связана с браком элементов питания, что может привести к их возгоранию или взрыву.
Владельцам проблемных моделей в Китае обещают вернуть деньги, а за его пределами рекомендуют не заряжать пауэрбанк ночью и не оставлять без присмотра.