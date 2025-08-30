Xiaomi экстренно отзывает 147 000 пауэрбанков из-за угрозы взрыва. У вас не такая?

Артем
Снимок экрана 2025-08-30 092040.png

Владельцам рекомендовали не спать во время заряда аккумулятора.

Xiaomi отзывает пауэрбанки модели PB2030MI 20 000 мА·ч, выпущенные с августа по сентябрь 2024 года из-за «потенциальных рисков безопасности». Согласно источнику, партия из 146 891 устройств работает на аккумуляторах версии 2.0 с кодом 126280 от определенного поставщика, название которого компания не раскрывает.
Скорее всего, проблема связана с браком элементов питания, что может привести к их возгоранию или взрыву.

Владельцам проблемных моделей в Китае обещают вернуть деньги, а за его пределами рекомендуют не заряжать пауэрбанк ночью и не оставлять без присмотра.
4
Источник:
Notebook Check
Комментарии

Вася Вотафаков
+6335
Вася Вотафаков
У нас в городе недавно гостинка выгорела. Вся. Буквально за пол часа. Оставили квартиросъемщики на зарядке повербанк.
30 августа 2025 в 12:59
#
+347
Monder
У меня не такая угроза, да
30 августа 2025 в 15:26
#
+68
arnikrock
Начинается дурдом
30 августа 2025 в 17:11
#
+72
Bykolev
Не такая что?
Вчера в 15:09
#
+8
Serghei
У меня такой но на 10.000
Вчера в 15:17
#