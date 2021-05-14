





Компания Xiaomi запатентовала дизайн нескольких новых смартфонов. Новинки (если они, конечно, будут выпущены) получат форм-фактор слайдера.У первого смартфона две составные части корпуса, которые перемещаются относительно друг друга по вертикали. Если сдвинуть нижнюю часть вверх, появляется камера, причём она поворотная и может использоваться для съёмки объектов как спереди, так и сзади. Камера многомодульная, поэтому качество съёмки должно быть высоким, в том числе в случае с селфи.Во втором патенте описан смартфон с корпусом, который смещается по горизонтали. Идея та же — прятать камеру до тех пор, пока она не нужна, и выдвигать её на момент съёмки. Камера здесь не поворотная, а если сдвинуть верхнюю часть корпуса в противоположную сторону, появится дополнительный мини-экран. Как он может использоваться, пока непонятно, но есть предположение, что его можно задействовать в играх (например, для выбора оружия в шутерах).В сложенном состоянии оба эти смартфона выглядят максимально минималистично за счёт того, что камера не видна большую часть времени. Стоит понимать, что наличие этих патентов вовсе не означает, что Xiaomi выпустит такие смартфоны. Хотя они вполне могут быть созданы и наверняка пришлись бы по вкусу любителям разных экзотичных гаджетов.