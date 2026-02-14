Xiaomi готовит копию позапрошлогоднего айфона. Один вопрос — зачем?





В китайской социальной сети Weibo появился В китайской социальной сети Weibo появился рендер , на котором предположительно изображён будущий смартфон Xiaomi. Презентация этого устройства ожидается в сентябре 2026 года, поэтому к этой утечке не стоит относиться со 100-процентным доверием.

Опубликованный рендер демонстрирует смартфон с дизайном, напоминающим iPhone 16 Pro, который вышел в 2024 году. Блок камер имеет заметное сходство, хотя выглядит крупнее, а скругление углов практически идентично. Если убрать логотипы Xiaomi и Leica, то обычный пользователь легко примет этот смартфон за iPhone. Вероятно, китайский производитель вновь обращается к проверенным дизайнерским решениям американской компании.Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi 18 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей. Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. «Сердцем» смартфона станет ещё не представленный Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, однако, по информации инсайдеров, эта модель чипа из-за высокой стоимости будет предназначена для версий Pro и Pro Max, а базовой вариации достанется менее производительный процессор.