Xiaomi готовит копию позапрошлогоднего айфона. Один вопрос — зачем?

В китайской социальной сети Weibo появился рендер, на котором предположительно изображён будущий смартфон Xiaomi. Презентация этого устройства ожидается в сентябре 2026 года, поэтому к этой утечке не стоит относиться со 100-процентным доверием.
Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi 18 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей. Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. «Сердцем» смартфона станет ещё не представленный Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, однако, по информации инсайдеров, эта модель чипа из-за высокой стоимости будет предназначена для версий Pro и Pro Max, а базовой вариации достанется менее производительный процессор.