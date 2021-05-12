





Компания Xiaomi получила в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая патент на очень странное и необычное устройство. Это гибрид умной колонки со смартфоном, оснащённым гибким экраном и со встроенной многомодульной камерой.Странный гаджет обладает форм-фактором беспроводной колонки, но корпус служит не только для улучшения звучания, но и в качестве ёмкости для хранения гибкого экрана. Смартфон вставляется внутрь этого корпуса как в рулон, когда не используется, и может быть вынут по необходимости. В верхней части этой колонки расположена кнопка для включения, запуска голосового ассистента и управления музыкой, внизу находится динамик и отверстия для звука, а сбоку размещена камера с несколькими модулями. Камера, вероятно, может использоваться для видеонаблюдения за домом или для съёмки, причём её качество должно быть выше, чем обычно бывает у систем домашней безопасности.Сложно представить сценарии использования такого устройства и понять, для чего оно может применяться. Держать смартфон в подобном корпусе не очень удобного, особенно с учётом того, как часто мы проверяем уведомления. Смотреть видеоконтент проще на смартфоне или планшете, равно как и снимать видео. Также возникают вопросы к устойчивости этой конструкции — она выглядит не особо надёжной и наверное должна где-то крепиться, чтобы не упасть. Кроме того, вряд ли эта колонка сможет обеспечить хорошее звучание, если вырезы для динамиков сделаны только внизу.