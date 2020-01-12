Black Shark

В скором времени компания Xiaomi выпустит новый игровой смартфон. Он будет назваться Black Shark 3 и получит максимально топовые характеристики, которые выделят его на фоне других геймерских аппаратов.

По слухам, Black Shark 3 будет обладать поддержкой сетей связи пятого поколения. Это позволит использовать его в онлайн играх с минимальными лагами.

Кроме того, Black Shark 3 может стать первым смартфоном, оснащённым 16 ГБ оперативной памяти. Такой объём памяти опять же будет полезен геймерам и положительно скажется на производительности в играх. Не исключено, что и другие производители игровых смартфонов (например, Razer и ASUS в скором времени начнут устанавливать в свои устройства такой объём оперативной памяти).

Когда Xiaomi представит и выпустит в продажу Black Shark 3, неизвестно. Тем не менее, этот смартфон уже получил сертификат MIIT, то есть он готов к массовому производству и может быть анонсирован в самое ближайшее время.

Очевидно, что смартфон с поддержкой 5G и 16 ГБ оперативной памяти не может стоить дёшево. Тем не менее, наличие таких параметров — неплохой задел на будущее, ведь такой смартфон не потеряет актуальность в ближайшие несколько лет.


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