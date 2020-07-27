



Компания Xiaomi запатентовала смартфон с необычной конструкцией. Внутри его корпуса размещаются беспроводные наушники формата True Wireless — там они заряжаются, да и вообще так их намного сложнее потерять.



По дизайну такой смартфон напоминает устройства Samsung из серии Galaxy Note, но отверстия (в данном случае не для стилуса, а для наушников) располагаются не снизу, а сверху. Корпусы динамиков поворачиваются, благодаря чему наушники можно полностью «утопить» в смартфоне, чтобы они не торчали и не мешались.



Конечно, совсем не факт, что Xiaomi в реальности выпустит такой смартфон, ведь это всего лишь идея, закреплённая в патенте, и не более того. Тем не менее, подобное устройство решает разу две проблемы: во-первых, наушники всегда остаются заряженными и готовы к воспроизведению музыки, а во-вторых, при таком способе переноски они всегда будут с пользователем, их не оставить дома и не потерять. Проблема только в том, что корпус смартфона должен быть относительно толстым, чтобы в него вмещались наушники, хотя она решаема — достаточно уменьшить толщину корпуса наушников, пусть и в ущерб ёмкости их аккумуляторов.









