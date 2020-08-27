В линейку смартфонов Mi 10 от Xiaomi уже входят пять устройств — Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom и выпущенный недавно Mi 10 Ultra. В скором времени она пополнится ещё несколькими моделями.
По данным XDA-Developers, Xiaomi готовит к выпуску смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. К настоящему моменту доступны подробности лишь о старшей модели Mi 10T Pro. Она получит такой дизайн:
Известно, что в Mi 10T Pro используется OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 865 или Snapdragon 865+, 108-мегапиксельная основная камера с двумя дополнительными модулями и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Очевидно, что у других моделей будут более упрощенные характеристики.
Mi 10T Pro носит кодовое имя Apollo Pro, а модель Mi 10T называется Apollo. Скорее всего, в ближайшие дни эти смартфоны, а также Mi 10T Lite будут представлены официально. Не исключено, что так же, как в случае с Mi 9T и Mi 9T Pro, они будут представлять из себя слегка модифицированные версии выпущенных ранее недорогих смартфонов Redmi.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
По данным XDA-Developers, Xiaomi готовит к выпуску смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. К настоящему моменту доступны подробности лишь о старшей модели Mi 10T Pro. Она получит такой дизайн:
Известно, что в Mi 10T Pro используется OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 865 или Snapdragon 865+, 108-мегапиксельная основная камера с двумя дополнительными модулями и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Очевидно, что у других моделей будут более упрощенные характеристики.
Mi 10T Pro носит кодовое имя Apollo Pro, а модель Mi 10T называется Apollo. Скорее всего, в ближайшие дни эти смартфоны, а также Mi 10T Lite будут представлены официально. Не исключено, что так же, как в случае с Mi 9T и Mi 9T Pro, они будут представлять из себя слегка модифицированные версии выпущенных ранее недорогих смартфонов Redmi.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru