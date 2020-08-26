TWS-наушники Mi True 2 Pro с активным шумоподавлением от Xiaomi прошли сертификацию в Wireless Power Consortium (WPC). Новинка получила номер модели TWSEJ09WM.
На странице WPC имеется изображение неанонсированного гаджета, которое даёт возможность взглянуть на гаджет до его официального анонса. Наушники получат конструкцию закрытого типа с силиконовыми накладками.
Xiaomi Mi True 2 Pro размещаются вертикально в кейсе для подзаряда. Сбоку на корпусе имеется кнопка, а спереди размещается светодиод, который загорается при подключении к зарядному устройству. На изображении наушники в черном цвете, возможно, новинка будет доступна и в белом варианте.
О дате запуска новинки пока неизвестно. Предполагается, что Xiaomi представит Xiaomi Mi True 2 Pro в следующем месяце.
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