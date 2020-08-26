





TWS-наушники Mi True 2 Pro с активным шумоподавлением от Xiaomi прошли сертификацию в Wireless Power Consortium (WPC). Новинка получила номер модели TWSEJ09WM.На странице WPC имеется изображение неанонсированного гаджета, которое даёт возможность взглянуть на гаджет до его официального анонса. Наушники получат конструкцию закрытого типа с силиконовыми накладками.Xiaomi Mi True 2 Pro размещаются вертикально в кейсе для подзаряда. Сбоку на корпусе имеется кнопка, а спереди размещается светодиод, который загорается при подключении к зарядному устройству. На изображении наушники в черном цвете, возможно, новинка будет доступна и в белом варианте.О дате запуска новинки пока неизвестно. Предполагается, что Xiaomi представит Xiaomi Mi True 2 Pro в следующем месяце.