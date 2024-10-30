Xiaomi HyperOS 2: какие устройства получат новую прошивку

В список вошли как старые, так и новые модели смартфонов, планшетов, телевизоров и носимых устройств.
Бренд объявил о запуске новой операционной системы HyperOS 2 в Китае. Новая прошивка начнет разворачиваться с октября 2024 года по первую половину 2025 года. Вот сроки и список устройств, которые получат обновление:
Октябрь 2024 — новые устройства с предустановленной HyperOS 2.0Смартфоны:
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7.
Телевизоры:
- Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 (65, 75, 85, 100 дюймов);
- Серия Redmi Smart TV X 2025 (55, 65, 75, 85 дюймов).
Носимые устройства:
- Серия Xiaomi Watch S4;
- Xiaomi Mi Band 9 Pro.
Ноябрь 2024 — первая волна обновленийСмартфоны:
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi K70 Extreme Edition;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70E.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Декабрь 2024 — Вторая волна обновленийСмартофны:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Redmi K60 Extreme Edition;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60, K60E;
- Redmi Turbo 3;
- Серия Redmi Note 14 (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G).
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Первая половина 2025 — третья волна обновлений
Смартфоны:
- Серия Xiaomi 12S (Ultra, Pro, Standard);
- Серия Xiaomi 12 (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard);
- Серия Xiaomi 11 (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition);
- Xiaomi MIX Fold 2;
- Xiaomi Civi 3, Civi 2;
- Серия Redmi K50 (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard);
- Серия Redmi Note (13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G);
- Серия Additional Redmi Note 12;
- Redmi 14R 5G, 14C;
- Redmi 13R 5G, 13C 5G;
- Redmi 12 5G, 12R.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.
HyperOS 2 содержит сразу несколько улучшений, среди которых: повышенная производительность, более глубокая интеграция с другими устройствами и ИИ-функции. Эти нововведения позволят расширить экосистему для продуктов Xiaomi.