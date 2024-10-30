Xiaomi HyperOS 2: какие устройства получат новую прошивку

Артем
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В список вошли как старые, так и новые модели смартфонов, планшетов, телевизоров и носимых устройств.

Бренд объявил о запуске новой операционной системы HyperOS 2 в Китае. Новая прошивка начнет разворачиваться с октября 2024 года по первую половину 2025 года. Вот сроки и список устройств, которые получат обновление:

Октябрь 2024 — новые устройства с предустановленной HyperOS 2.0

Смартфоны:

  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15.


Планшеты:

  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7.


Телевизоры:

  • Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 (65, 75, 85, 100 дюймов);
  • Серия Redmi Smart TV X 2025 (55, 65, 75, 85 дюймов).


Носимые устройства:

  • Серия Xiaomi Watch S4;
  • Xiaomi Mi Band 9 Pro.

Ноябрь 2024 — первая волна обновлений

Смартфоны:

  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi K70 Extreme Edition;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70E.


Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Декабрь 2024 — Вторая волна обновлений

Смартофны:

  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Redmi K60 Extreme Edition;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60, K60E;
  • Redmi Turbo 3;
  • Серия Redmi Note 14 (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G).


Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6 Max 14;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE.

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Первая половина 2025 — третья волна обновлений


Смартфоны:

  • Серия Xiaomi 12S (Ultra, Pro, Standard);
  • Серия Xiaomi 12 (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard);
  • Серия Xiaomi 11 (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition);
  • Xiaomi MIX Fold 2;
  • Xiaomi Civi 3, Civi 2;
  • Серия Redmi K50 (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard);
  • Серия Redmi Note (13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G);
  • Серия Additional Redmi Note 12;
  • Redmi 14R 5G, 14C;
  • Redmi 13R 5G, 13C 5G;
  • Redmi 12 5G, 12R.


Планшеты:

  • Xiaomi Pad 6;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.


HyperOS 2 содержит сразу несколько улучшений, среди которых: повышенная производительность, более глубокая интеграция с другими устройствами и ИИ-функции. Эти нововведения позволят расширить экосистему для продуктов Xiaomi.

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Источник:
Gizmochina
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