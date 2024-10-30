Xiaomi HyperOS 2: какие устройства получат новую прошивку

Октябрь 2024 — новые устройства с предустановленной HyperOS 2.0

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15.

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7.

Серия Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 (65, 75, 85, 100 дюймов);

Серия Redmi Smart TV X 2025 (55, 65, 75, 85 дюймов).

Серия Xiaomi Watch S4;

Xiaomi Mi Band 9 Pro.

Ноябрь 2024 — первая волна обновлений

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi K70 Extreme Edition;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70E.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Декабрь 2024 — Вторая волна обновлений

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Redmi K60 Extreme Edition;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60, K60E;

Redmi Turbo 3;

Серия Redmi Note 14 (14 Pro+, 14 Pro, 14 5G).

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым



Первая половина 2025 — третья волна обновлений

Серия Xiaomi 12S (Ultra, Pro, Standard);

Серия Xiaomi 12 (Pro Dimensity Edition, Pro, Standard);

Серия Xiaomi 11 (Ultra, Pro, Standard, Youth Edition);

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi Civi 3, Civi 2;

Серия Redmi K50 (Ultra, Gaming Edition, Pro, Standard);

Серия Redmi Note (13 Pro+, 13 Pro, 13R Pro, 13R, 13 5G);

Серия Additional Redmi Note 12;

Redmi 14R 5G, 14C;

Redmi 13R 5G, 13C 5G;

Redmi 12 5G, 12R.

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

В список вошли как старые, так и новые модели смартфонов, планшетов, телевизоров и носимых устройств.Бренд объявил о запуске новой операционной системы HyperOS 2 в Китае. Новая прошивка начнет разворачиваться с октября 2024 года по первую половину 2025 года. Вот сроки и список устройств, которые получат обновление:HyperOS 2 содержит сразу несколько улучшений, среди которых: повышенная производительность, более глубокая интеграция с другими устройствами и ИИ-функции. Эти нововведения позволят расширить экосистему для продуктов Xiaomi.