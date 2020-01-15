





В 2020 году компании Xiaomi исполнится десять лет, и к своему юбилею она приурочит выпуск нового флагманского смартфона — Mi 10. В китайской блогосфере появился первый живой снимок этой новинки.Судя по фото, Xiaomi Mi 10 получит узкорамочный экран с небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры и скруглёнными углами. В смартфоне используется камера с четырьмя сенсорами, а корпус выполнен из стекла, переливающегося разными цветами и создающего очень интересный эффект.По слухам, камера Xiaomi Mi 10 сможет делать снимки с разрешением 108 Мп, а ёмкость аккумулятора составит от 4500 до 4800 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки. На экране видно, что смартфон работает под управлением фирменной оболочки MIUI 11.0.2, основанной на базе Android 10. Также известно, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов, работающих на процессоре Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G.Презентация Xiaomi Mi 10 может состояться в середине февраля. Скорее всего, Xiaomi представит несколько модификаций смартфон — для стран, где развёрнуты сети связи пятого поколения, и менее дорогой вариант для тех регионов планеты, где 5G пока нет.