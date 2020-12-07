Компания Xiaomi выпустила международную сборку MIUI 12.2.1.0 для трёх моделей смартфонов — Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Poco F2 Pro. В Китае и некоторых других странах Poco F2 Pro продаётся под названием Redmi K30 Pro.
Прошивка MIUI 12.2.1.0 занимает около 2,9 ГБ и распространяется по воздуху. Обновление доступно в большинстве стран мира, в том числе в России. Оно устанавливается с сохранением всех пользовательских настроек, файлов и приложений, бэкап делать не требуется. Желательно зарядить смартфон перед скачиванием этого обновления, чтобы не было сбоев.
Проверить наличие апдейта можно в системных настройках смартфона. Если оно недоступно, попробуйте зайти в настройки позже. Стоит учитывать, что релиз MIUI 12.2.1.0 состоялся по всему миру, и установить новую прошивку хочет очень большое количество пользователей.
Прошивка MIUI 12.2.1.0 основана на Android 11 и содержит в себе все основные нововведения новой платформы, а также фирменные приложения Xiaomi, которые были незначительно обновлены к этому релизу.
Mi 10 и Mi 10 Pro — актуальные флагманы основного бренда Xiaomi, а Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro — топовые смартфоны принадлежащих этой компании брендов Redmi и Poco. Примечательно, что в Индии прошивку MIUI 12.2.1.0 на базе Android 11 начал получать смартфон Redmi Note 9 Pro, который также известен под названием Redmi Note 9S.
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