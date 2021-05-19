





Компания Xiaomi обновила фитнес-браслет Mi Band 6. Прошивка носит номер 1.0.1.32, установить её можно через приложение Mi Fit, с которым сопряжён браслет.Новая прошивка добавляет фитнес-браслету Xiaomi одну очень полезную функцию — возможность отправки сообщений по SMS. Сообщения отправляются через смартфон, к которому подключен браслет. Набирать произвольный текст, к сожалению нельзя, можно только отвечать на входящие звонки и сообщения текстом из заранее сохранённых шаблонов. Такие шаблоны можно добавлять и редактировать в приложении Mi Fit.Эта функция поддерживается на Xiaomi Mi Band 6 только в связке со смартфонами на базе Android. На iPhone она недоступна из-за программных ограничений iOS.Xiaomi Mi Band 6 стал первым фитнес-браслетом Xiaomi, который поддерживает отправку SMS-сообщений. До него ни одна другая модель серии Mi Band не обладала такой возможностью. Xiaomi Mi Band 6 продаётся в России под названием Mi Smart Band 6 и стоит примерно 3500-4000 рублей. Отличительной особенностью этого браслета стал почти безрамочный экран при сохранении габаритов прежних моделей.