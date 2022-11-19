Xiaomi Смартфоны

Xiaomi Mix Fold мог быть совсем другим — производитель хотел скопировать Huawei Mate Xs

Фархад

Xiaomi Fold

В сети появились фотографии необычного прототипа складного смартфона Xiaomi, который максимально похож на Huawei Mate Xs.

По словам инсайдера, опубликовавшего снимки, Xiaomi разрабатывала устройство с одним большим гибким дисплеем, которое складывалось экраном наружу. Известно только, что прототип девайса получил чипсет Snapdragon 865 и блок с четырьмя камерами.

Xiaomi Fold-2

По слухам, компания даже запустила тестовое производство этой модели, но в результате изменила форм-фактор складного смартфона и выпустила Mi Mix Fold с экраном, складывающимся внутрь, как в Samsung Galaxy Fold.

Слитые в сеть изображения также показывают некоторые внутренние компоненты смартфона, включая аккумуляторы, микросхемы и другие детали.

Xiaomi Fold-3

Вероятно, Xiaomi отказалась от выпуска такого типа складных устройств из-за того, что их дисплеи в большей степени подвержены различным повреждениям.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Похоже, Xiaomi 13 отменили. Все из-за популярности iPhone
С ремонтом смартфонов Xiaomi в России возникли большие проблемы
3 практичных варианта TWS-наушников с AliExpress до 2000 рублей

Рекомендации

Рекомендации

Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии