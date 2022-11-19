Xiaomi Mix Fold мог быть совсем другим — производитель хотел скопировать Huawei Mate Xs

В сети появились фотографии необычного прототипа складного смартфона Xiaomi, который максимально похож на Huawei Mate Xs.По словам инсайдера, опубликовавшего снимки, Xiaomi разрабатывала устройство с одним большим гибким дисплеем, которое складывалось экраном наружу. Известно только, что прототип девайса получил чипсет Snapdragon 865 и блок с четырьмя камерами.По слухам, компания даже запустила тестовое производство этой модели, но в результате изменила форм-фактор складного смартфона и выпустила Mi Mix Fold с экраном, складывающимся внутрь, как в Samsung Galaxy Fold.Слитые в сеть изображения также показывают некоторые внутренние компоненты смартфона, включая аккумуляторы, микросхемы и другие детали.Вероятно, Xiaomi отказалась от выпуска такого типа складных устройств из-за того, что их дисплеи в большей степени подвержены различным повреждениям.