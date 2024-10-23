Xiaomi назвала дату презентации Xiaomi 15. Похоже, нас ждёт глобальный релиз

Фархад
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Крупнейший китайский производитель всего на свете Xiaomi анонсировал дату презентации новой флагманской линейки смартфонов Xiaomi 15. Согласно тизеру в Weibo, мероприятие состоится 29 октября.

По данным инсайдеров, визуальных отличий от прошлогодней серии Xiaomi 14 будет не так много, зато новинки получат сверхмощный чип Snapdragon 8 Elite. Судя по ранним тестам графической производительности, этот процессор почти догоняет Apple A18 Pro. Наверняка многие вендоры в этом поколении Android-флагманов также сделают особый акцент на играх с консольной графикой.

Но самое интересное, что запуск Xiaomi 15 состоится одновременно в Китае и в Европе, что указывает на глобальный релиз до конца этого года.

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Источник:
SmartPrix
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