Xiaomi не стала дожидаться утечек и официально анонсировала серию Redmi Note 14 Pro

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Популярный китайский производитель электроники и не только представил долгожданную серию Redmi Note 14. Анонс состоялся в китайской соцсети Weibo.Судя по всему, Xiaomi решила избежать утечек, поэтому самостоятельно раскрыла дизайн и ключевые спецификации устройств.Обе новинки, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, получат изогнутые дисплеи и необычный блок камер в дизайне квадрокруга (промежуточная форма между квадратом и кругом). При этом в плюс-версии объективы скрыты стеклянной вставкой, а в прошке — каждый сенсор получил отдельное кольцо. Ещё Redmi Note 14 Pro отличается «шахматной» задней панелью из экокожи.Ожидается, что оба смартфона Redmi получат AMOLED-дисплеи с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, три камеры по 50 Мп, а также аккумуляторы по 5000 мАч. Скорее всего, Redmi Note 14 Pro будет работать на чипе Snapdragon 7s Gen 3, а Redmi Note 14 Pro+ — на MTK Dimensity 7350.В анонсе Redmi подчеркивает акцент на «защите от повреждений при падениях, водонепроницаемости и гарантийном обслуживании». Компания уже открыла предварительное бронирование на китайском сайте, но цены пока не раскрываются. Старт продаж и другие подробности о новинках Xiaomi раскроет на следующей неделе.