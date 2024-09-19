Xiaomi не стала дожидаться утечек и официально анонсировала серию Redmi Note 14 Pro

Фархад
Redmi Note 14

Популярный китайский производитель электроники и не только представил долгожданную серию Redmi Note 14. Анонс состоялся в китайской соцсети Weibo. 

Судя по всему, Xiaomi решила избежать утечек, поэтому самостоятельно раскрыла дизайн и ключевые спецификации устройств.

Обе новинки, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, получат изогнутые дисплеи и необычный блок камер в дизайне квадрокруга (промежуточная форма между квадратом и кругом). При этом в плюс-версии объективы скрыты стеклянной вставкой, а в прошке — каждый сенсор получил отдельное кольцо. Ещё Redmi Note 14 Pro отличается «шахматной» задней панелью из экокожи.
Redmi Note 14
Redmi Note 14
Redmi Note 14
Ожидается, что оба смартфона Redmi получат AMOLED-дисплеи с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, три камеры по 50 Мп, а также аккумуляторы по 5000 мАч. Скорее всего, Redmi Note 14 Pro будет работать на чипе Snapdragon 7s Gen 3, а Redmi Note 14 Pro+ — на MTK Dimensity 7350.

В анонсе Redmi подчеркивает акцент на «защите от повреждений при падениях, водонепроницаемости и гарантийном обслуживании». Компания уже открыла предварительное бронирование на китайском сайте, но цены пока не раскрываются. Старт продаж и другие подробности о новинках Xiaomi раскроет на следующей неделе.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+68
arnikrock
За Realme гонится.
20 минут назад
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