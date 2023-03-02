Xiaomi отправила на свалку истории популярные смартфоны





Компания Xiaomi обновила список EOS (End of Support). Включённые в него смартфоны престают получать апдейты — как крупные (например, с новой версией Android), так и небольшие (заплатки и прочие патчи безопасности).



Список пополнился шестью моделями линейки Redmi Note 8: Redmi Note 8T, Redmi Note 8A Dual, индийская версия Redmi Note 8, китайская версия Redmi Note 8 и глобальная версия Redmi Note 8. Дальнейших обновлений также был лишён Redmi K30 5G Speed. Примечательно, что по какой-то причине в список EOS не включена модель Redmi Note 8 Pro (вероятно, из-за того, что она дороже остальных, и в Xiaomi посчитали целесообразным поддерживать её ещё какое-то время).



Смартфоны серии Redmi Note 8 были выпущены в 2019 году и стали довольно популярными, в том числе в России. Redmi K30 5G Speed (он же Redmi K30 5G Racing на некоторых рынках) — не особо распространённый, но ещё более свежий аппарат, он был выпущен весной 2020 года, изначально работал на Android 10, а в конце прошлого года получил обновление до Android 12 с оболочкой MIUI 13.



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