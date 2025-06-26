Xiaomi показала очки AI Glasses с камерой Sony. Что они умеют?

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В рамках крупной презентации в Китае Xiaomi представила умные очки AI Glasses. Поскольку визуального интерфейса у гаджета нет, управление осуществляется голосом. Вызывается умный ассистент Xiao Ai тапом по сенсору на внешней стороне дужки. Он умеет распознавать предметы, анализировать окружающую обстановку, а также записывать видео в 2К 30 fps.С внутренней стороны дужки пять микрофонов с костной проводимостью и «шумодавом», чтобы ассистент слышал команды, и два динамика для созвонов и музыки.Работают Xiaomi AI Glasses на Snapdragon AR1 от Qualcomm под управлением ОС Vela, разработанной Xiaomi. За съемку и распознавание объектов отвечает камера Sony IMX681 на 12 МП. По словам производителя, автономность гаджета составляет 8,5 часов и заряжаются через порт USB-C.Кроме того, в Xiaomi AI Glasses можно вставить цветные линзы без диоптрий или использовать рецептурные и дополнительные электрохромные (с быстрым затемнением) линзы.Xiaomi AI Glasses пердставлены в черном, коричневом и зеленом цветах и пока доступны только в Китае по предзаказу. Цена — 1999 юаней (~22 000 рублей) за базовую версию.