Xiaomi похоронила крутую идею





Президент китайского подразделения Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг поделился на своей странице в соцсети Weibo не особо радостной информацией. По его словам, Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны с выдвижной фронтальной камерой.



Выдвижная фронталка была у Xiaomi Mi 9T, а затем она появилась у Redmi K20 и K30 Pro (он же Poco F2 Pro), а после этого Xiaomi больше не выпускала смартфоны с такой конструкцией. Модель Redmi K40 уже обладала встроенной в экран фронталкой, и аналогичное решение реализовано в свежих устройствах этой серии Redmi K60 и K60 Pro, анонс которых состоится 27 декабря.



Выдвижная фронтальная камера может выезжать из корпуса, только когда она требуется (например, при разблокировке сканированием лица, съёмке селфи, общении в видеочате). Всё остальное время она не видна. Отсутствие выреза в экране логичным образом улучшает обзор в играх, при просмотре фотографий, видео и т. п.



Нужно отметить, что на рынке есть и другие смартфоны без выреза в экране, хотя они стали очень редкими, и в основном это аппараты, предназначенные для геймеров. К примеру, у Asus ROG Phone 6 камера размещена выше экрана, а у представленного недавно Nubia Red Magic 8 Pro она невидимая и встроена непосредственно в экран между AMOLED-матрицей и стеклом.

