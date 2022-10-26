Xiaomi представила 70-дюймовый 4K телевизор за 31 000 рублей
Артем Фунтиков —
Новинка доступна к предзаказу в Китае по цене 510 долларов.
Xiaomi продолжает радовать доступной техникой с внушительными характеристиками. На этот раз компания представила телевизор Mi TV ES70. Новинка получила огромную диагональ — 70 дюймов. Современное разрешение позволяет просматривать контент в качестве 4K. Новинка отличается очень тонкими рамками занимая 94% цветового пространства. Максимальная яркость дисплея составила 700 нит.
Телевизор снабдили четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Есть встроенный двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и Bluetooth 5.0. За звук отвечают два динамика суммарной мощностью 25 Вт.
На данный момент Mi TV ES70 доступен для предзаказа в Китае по цене около 510 долларов или чуть больше 31 тысячи рублей по текущему курсу. В розницу новинка поступит позже и, вероятно, появится на платформе AliExpress.
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Комментарии
–103
Какойтотысмешной, автор🤦🏻♂️
2 часа назад в 12:32
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0
Это все безумно круто, но где купить этот телевизор по такой цене? X55t который они представили месяц назад должен якобы за 21к продаваться, а в итоге дешевле 55к найти не реально
час назад в 14:14
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