Xiaomi

Xiaomi представила 70-дюймовый 4K телевизор за 31 000 рублей

Артем
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Новинка доступна к предзаказу в Китае по цене 510 долларов.

Xiaomi продолжает радовать доступной техникой с внушительными характеристиками. На этот раз компания представила телевизор Mi TV ES70. Новинка получила огромную диагональ — 70 дюймов. Современное разрешение позволяет просматривать контент в качестве 4K. Новинка отличается очень тонкими рамками занимая 94% цветового пространства. Максимальная яркость дисплея составила 700 нит. 

Телевизор снабдили четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Есть встроенный двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и Bluetooth 5.0. За звук отвечают два динамика суммарной мощностью 25 Вт.

На данный момент Mi TV ES70 доступен для предзаказа в Китае по цене около 510 долларов или чуть больше 31 тысячи рублей по текущему курсу. В розницу новинка поступит позже и, вероятно, появится на платформе AliExpress.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Mers
+4140
Mers
Огонь. Главное, чтобы экран не отваливался.
Сегодня в 11:57
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0
AID_000840.60c1ec33573d435fa1ec17ba8c6031f5.1112
Это все безумно круто, но где купить этот телевизор по такой цене? X55t который они представили месяц назад должен якобы за 21к продаваться, а в итоге дешевле 55к найти не реально
час назад в 14:14
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