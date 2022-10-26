Xiaomi представила 70-дюймовый 4K телевизор за 31 000 рублей

Новинка доступна к предзаказу в Китае по цене 510 долларов.Xiaomi продолжает радовать доступной техникой с внушительными характеристиками. На этот раз компания представила телевизор Mi TV ES70. Новинка получила огромную диагональ — 70 дюймов. Современное разрешение позволяет просматривать контент в качестве 4K. Новинка отличается очень тонкими рамками занимая 94% цветового пространства. Максимальная яркость дисплея составила 700 нит.Телевизор снабдили четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Есть встроенный двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и Bluetooth 5.0. За звук отвечают два динамика суммарной мощностью 25 Вт.На данный момент Mi TV ES70 доступен для предзаказа в Китае по цене около 510 долларов или чуть больше 31 тысячи рублей по текущему курсу. В розницу новинка поступит позже и, вероятно, появится на платформе AliExpress.