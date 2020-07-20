





В марте прошлого года Xiaomi под брендом Redmi выпустила беспроводные TWS-наушники за 14 долларов. Они очень быстро стали популярными и за три месяца после запуска компания продала 3 миллиона единиц.В апреле производитель выпустил слегка улучшенную версию, получившую название Redmi AirDots S с улучшенным беспроводным соединением. Теперь Xiaomi анонсировала в этой серии наушники следующего поколения — Redmi AirDots 2.Новинка будет доступна в рамках краудфандинга в Китае с 22 июля по цене 79 юаней, а это приблизительно 11 долларов по текущему курсу. После завершения краудфандинговой кампании обычная розничная цена Redmi AirDots 2 составит 99 юаней, примерно 14 долларов — около 1000 рублей по текущему курсу.Наушники оснащаются 7,2-мм драйвером, который, по словам компании, обеспечивает мощный бас, чистые высокие и мягкие средние частоты. AirDots 2 поддерживают технологию Environment Noise Reduction, которая удаляет лишний шум во время прослушивания музыки и телефонного разговора.Основным отличием Redmi AirDots 2 стал новый чип Bluetooth 5.0. Благодаря этому выросла скорость соединения и оно стало более стабильным по сравнению с Bluetooth 4.2 в предыдущей модели. Двойное касание по наушнику запускает голосового помощника XiaoAI, которые поддерживает несколько различных функций, в том числе поиск телефона, навигация, отправка сообщений в WeChat, фотосъемка и многое другое.Что касается остальных характеристик, то они почти идентичны Redmi AirDots S, которые были выпущены несколько месяцев назад. Вес одного наушника составляет всего 4,1 грамма. В комплекте присутствуют накладки трех размеров, чтобы обеспечить наилучшую посадку. Что касается времени автономной работы, то оно составляет 4 часа, а с чехлом — 12 часов.