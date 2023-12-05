Xiaomi представила безумно дешёвый саундбар с RGB-подсветкой. Он прокачает звук любого телика или компа

Компания Xiaomi выпустила новый саундбар под брендом Redmi, который отлично подойдёт, как для использования с телевизорами, так и для компьютеров.
Гаджет получил RGB-подсветку и аудиосистему с четырьмя акустическими блоками. Уникальность этой модели заключается в том, что подсветка синхронизируется со звуком и подстраивается по ритм музыки в режиме реального времени.
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Девайс также предлагает специальную технологию цифровой обработки сигналов (DSP), который оптимизирует качество звука под различные сценарии. Корпус саундбара обтянут мягкой тканью серого цвета.
Новая колонка Redmi поступит в продажу в Китае с 7 декабря по цене в 199 юаней (~$27).
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