Xiaomi представила безумно дешёвый саундбар с RGB-подсветкой. Он прокачает звук любого телика или компа

Фархад
Redmi

Компания Xiaomi выпустила новый саундбар под брендом Redmi, который отлично подойдёт, как для использования с телевизорами, так и для компьютеров.

Гаджет получил RGB-подсветку и аудиосистему с четырьмя акустическими блоками. Уникальность этой модели заключается в том, что подсветка синхронизируется со звуком и подстраивается по ритм музыки в режиме реального времени.

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Девайс также предлагает специальную технологию цифровой обработки сигналов (DSP), который оптимизирует качество звука под различные сценарии. Корпус саундбара обтянут мягкой тканью серого цвета.

Новая колонка Redmi поступит в продажу в Китае с 7 декабря по цене в 199 юаней (~$27).
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Источник:
GizmoChina
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