Xiaomi представила дешевую магнитную лампу во весь стол

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Гаджет получил традиционно длинное название — Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp. Лампа позволяет осветить все рабочее пространство, имеет несколько режимов подсветки, и крайне приятный ценник.Хорошее освещение — одно из главных условий любого рабочего места. Если вы проводите много времени за компьютером, важную роль в рабочем процессе играет хорошее освещение. Лампа от Xiaomi крепится над столом на магнитах. Ее длинна составляет 36 см, а подвижный корпус регулируется под углом 25°.Яркость Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp достигает 150 люменов и регулируется нажатием на сенсорную клавишу, всего доступно три режима освещения. Заявлено отсутствие мерцания, поэтому источник света не утомляет глаза, а реальные цвета объектов не искажаются. Новинка также прошла испытания на биобезопасность в профессиональных учреждениях, а оценка излучения синего света не превышает допустимые нормы. Устройство способно проработать до 4,5 часа от одного заряда, благодаря аккумулятору на 2000 мА·ч. Впрочем, лампа может работать и от сети по кабелю USB-C.В комплект входит зарядный провод длинной 1,2 метра и металлическая основа, которая приклеивается к стене — к ней магнитится лампа, если не хочется сверлить лишние дырки в интерьере.Сейчас Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp находится на финальной стадии краудфандинговых сборов на платформе Xiaomi Youpin. Стартовая цена — от 69 юаней (~ 900 рублей), заказ можно будет оформить с 30 августа в Китае. Поэтому ждем ее скорейшего появления на просторах AliExpress.