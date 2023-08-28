Xiaomi представила дешевую магнитную лампу во весь стол

Артем
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Гаджет получил традиционно длинное название — Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp. Лампа позволяет осветить все рабочее пространство, имеет несколько режимов подсветки, и крайне приятный ценник.

Хорошее освещение — одно из главных условий любого рабочего места. Если вы проводите много времени за компьютером, важную роль в рабочем процессе играет хорошее освещение. Лампа от Xiaomi крепится над столом на магнитах. Ее длинна составляет 36 см, а подвижный корпус регулируется под углом 25°.

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Яркость Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp достигает 150 люменов и регулируется нажатием на сенсорную клавишу, всего доступно три режима освещения. Заявлено отсутствие мерцания, поэтому источник света не утомляет глаза, а реальные цвета объектов не искажаются. Новинка также прошла испытания на биобезопасность в профессиональных учреждениях, а оценка излучения синего света не превышает допустимые нормы. Устройство способно проработать до 4,5 часа от одного заряда, благодаря аккумулятору на 2000 мА·ч. Впрочем, лампа может работать и от сети по кабелю USB-C. 

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В комплект входит зарядный провод длинной 1,2 метра и металлическая основа, которая приклеивается к стене — к ней магнитится лампа, если не хочется сверлить лишние дырки в интерьере.

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Сейчас Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp находится на финальной стадии краудфандинговых сборов на платформе Xiaomi Youpin. Стартовая цена — от 69 юаней (~ 900 рублей), заказ можно будет оформить с 30 августа в Китае. Поэтому ждем ее скорейшего появления на просторах AliExpress.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

John Doe
+633
John Doe
Световой поток 150 лм имеет лампа накаливания мощностью около 15 Вт. Не маловато?
В слове "длина" буква н — одна, если, конечно, это не краткое прилагательное.
Сегодня в 17:40
#
John Doe
+633
John Doe
От сети по кабелю USB — это как? Сеть = 220 В.
Сегодня в 17:42
#
kardigan
+3141
kardigan John Doe
Это когда кабель подключается блоку питания. Например как телефон-одна сторона кабеля подключается к телефону, а вторая к блоку питания( обычно на пять вольт.
Сегодня в 18:25
#
John Doe
+633
John Doe kardigan
Это у вас какое-то новое толкование.) От сети означает подключение к сети 220 В и больше ничего не означает. Если же указан кабель USB, то получается, что он каким-то образом втыкается в розетку, что невозможно. Короче, написано коряво, вы же это видите.
47 минут назад
#
+148
Nixon
"Xiaomi представила дешевую магнитную лампу во весь стол" — " Ее длинна составляет 36 см". Стол шириной 36 см — такие бывают?
2 часа назад в 19:20
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