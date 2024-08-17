Xiaomi представила флагманский телевизор TV S Mini LED 75 2025 с колоссальным запасом яркости и высокой развёрткой

Фархад
Xiaomi TV S 2025

Сегодня, 17 августа, состоялся мировой релиз нового смарт-телевизора Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 с потрясающим экраном и довольно впечатляющим набором характеристик.

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 предлагает металлический безрамочный корпус с 75-дюймовым дисплеем QD-Mini LED, 512 независимыми локальными зонами затемнения, пиковой яркостью в 1200 нит, разрешением 4K UHD и частотой обновления 144 Гц.

Xiaomi TV S 2025

Кроме того, телевизор поддерживает технологию MEMC для уменьшения размытости изображения, а также Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для захватывающей аудиовизуальной составляющей. Для игр предусмотрен режим Game Boost, который увеличивает частоту обновления до 240 Гц. На корпусе есть два порта HDMI 2.1 с сертификацией FreeSync Premium и задержкой всего в 4 мс. Внутри установлен чип Quad Cortex-A73 с 3/32 ГБ памяти.

Среди прочих особенностей Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 — поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, платформа Google TV, голосовое управление через Google Assistant и Chromecast.

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К сожалению, компания пока не раскрыла информацию о ценах и доступности Xiaomi TV S Mini LED 75 2025.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+4779
Carter_Mayers
1200 nit для mini-led очень скромный показатель, многие уже давно за 1800 и боле ушли. Да и как всегда, сделают 3HDMI выхода максимум, как было у них на большинстве ТВ. С таким дряхлых железом, только с внешней приставкой жить нормально можно
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