Xiaomi представила флагманский телевизор TV S Mini LED 75 2025 с колоссальным запасом яркости и высокой развёрткой

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Сегодня, 17 августа, состоялся мировой релиз нового смарт-телевизора Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 с потрясающим экраном и довольно впечатляющим набором характеристик.Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 предлагает металлический безрамочный корпус с 75-дюймовым дисплеем QD-Mini LED, 512 независимыми локальными зонами затемнения, пиковой яркостью в 1200 нит, разрешением 4K UHD и частотой обновления 144 Гц.Кроме того, телевизор поддерживает технологию MEMC для уменьшения размытости изображения, а также Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для захватывающей аудиовизуальной составляющей. Для игр предусмотрен режим Game Boost, который увеличивает частоту обновления до 240 Гц. На корпусе есть два порта HDMI 2.1 с сертификацией FreeSync Premium и задержкой всего в 4 мс. Внутри установлен чип Quad Cortex-A73 с 3/32 ГБ памяти.Среди прочих особенностей Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 — поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, платформа Google TV, голосовое управление через Google Assistant и Chromecast.К сожалению, компания пока не раскрыла информацию о ценах и доступности Xiaomi TV S Mini LED 75 2025.