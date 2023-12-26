Xiaomi представила гигантский настенный планшет

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39-дюймовую панель для рисования можно повестить на стену, закрепить на мольберте или расположить на полу. Изображение наносится комплектным стилусом и стирается одним нажатием кнопки.В отличие от детского варианта «бесконечного» планшета Xiaomi Mijia LCD Blackboard годна не только ради развлечений. Если сложить несколько панелей получится полноценная школьная доска, а поверни гаджет горизонтально он послужит стильной настенной картиной, отображающей собственное творчество.При этом рамки устройства очень тонкие — не более 6 мм. Дисплей представляет собой энергоэффективный ЖК-экран. Он не имеет подсветки, потребляет заряд только при контакте со стилусом и отображает изображение в зеленом цвете.Небольшая панель управления вместила всего две кнопки: стереть изображение и блокировку удаления. Сбоку есть крепление для стилуса, а с обратно стороны отсек по две батареек формата ААА, которых хватит на 280 дней, если пользоваться кнопкой сброса до 10 раз в день.Пока Xiaomi Mijia LCD Blackboard доступен в Китае, после успешных сборов на краудфандинговой платформе. Сейчас за гигантский планшет просят 249 юаней (~3000 руб). Ждем появления на AliExpress.