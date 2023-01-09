Xiaomi CES 2023

Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Фархад

Yeelight Cube

В рамках выставки CES 2023, проходящей сейчас в Лас-Вегасе, суббренд компании Xiaomi Yeelight представил новую умную лампу Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit и Matter.

Cube Smart Lamp состоит из трёх блоков: Spot, Matrix и Panel. Несколько кубиков можно объединить в одну фигуру или просто выстроить в любом порядке. Spot представляет собой блок с RGB-лампой круглой формы для проецирования света на стену, Panel — световая панель с полной заливкой одной грани куба, а Matrix — «кирпич» с несколькими десятками RGB-лампочек, создающих пиксельные изображения. Отчасти это устройство напоминает умные настольные часы LaMetric TIME, вышедшие в 2017 году.

Yeelight Cube

Новый девайс Yeelight совместим с различными платформами умного дома благодаря новому стандарту Matter и поддерживает функции Alexa, Samsung SmartThings и HomeKit.

К сожалению, дата начала продаж Yeelight Cube Smart Lamp и стоимость устройства пока не раскрываются.

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Это пианино Roland, похожее на гигантский кейс от наушников. Угадайте, откуда идет звук?
ASUS представила новый геймпад ROG с необычной функцией
Удобная функция экосистемы Apple приходит на Android-смартфоны

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии