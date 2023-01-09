Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

В рамках выставки CES 2023, проходящей сейчас в Лас-Вегасе, суббренд компании Xiaomi Yeelight представил новую умную лампу Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit и Matter.Cube Smart Lamp состоит из трёх блоков: Spot, Matrix и Panel. Несколько кубиков можно объединить в одну фигуру или просто выстроить в любом порядке. Spot представляет собой блок с RGB-лампой круглой формы для проецирования света на стену, Panel — световая панель с полной заливкой одной грани куба, а Matrix — «кирпич» с несколькими десятками RGB-лампочек, создающих пиксельные изображения. Отчасти это устройство напоминает умные настольные часы LaMetric TIME, вышедшие в 2017 году.Новый девайс Yeelight совместим с различными платформами умного дома благодаря новому стандарту Matter и поддерживает функции Alexa, Samsung SmartThings и HomeKit.К сожалению, дата начала продаж Yeelight Cube Smart Lamp и стоимость устройства пока не раскрываются.