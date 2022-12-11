Xiaomi представила MIUI 14 со встроенным тамагочи





Компания Xiaomi официально представила обновлённую версию оболочки для смартфонов и планшетов MIUI 14. Также были раскрыты некоторые её особенности.



По словам Xiaomi, MIUI 14 занимает на устройстве чуть более 13 ГБ, что гораздо меньше, чем у Android-оболочек других производителей. Чистая ОС потребляет 3,3 ГБ оперативной памяти, что тоже экономичнее в сравнении с аналогами прочих вендоров.







Компании удалось добиться повышения плавности работы и прироста производительности, а количество неудаляемых приложений уменьшилось всего до восьми: «Телефон», «Сообщения», «Контакты», «Настройки», Mi Store, «Браузер», «Проводник» и «Камера».



Для экономии места в MIUI 14 предусмотрено сжатие данных у неиспользуемых приложений, а для уменьшения потребления энергии реализованы улучшения в движке Android. Ещё одно интересное нововведение — виртуальный питомец, за которым нужно ухаживать с помощью виджета на главном экране.







Xiaomi также объявила, на каких смартфонах появится обновлённая оболочка. MIUI 14 изначально установлена на моделях Xiaomi 13 и 13 Pro, которые скоро появятся в продаже, в феврале её получит первая волна устройств (приведены ниже), а в дальнейшем её адаптирую ещё для нескольких десятков моделей.





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