MIUI

Xiaomi представила MIUI 14 со встроенным тамагочи

Александр



Компания Xiaomi официально представила обновлённую версию оболочки для смартфонов и планшетов MIUI 14. Также были раскрыты некоторые её особенности.

По словам Xiaomi, MIUI 14 занимает на устройстве чуть более 13 ГБ, что гораздо меньше, чем у Android-оболочек других производителей. Чистая ОС потребляет 3,3 ГБ оперативной памяти, что тоже экономичнее в сравнении с аналогами прочих вендоров.



Компании удалось добиться повышения плавности работы и прироста производительности, а количество неудаляемых приложений уменьшилось всего до восьми: «Телефон», «Сообщения», «Контакты», «Настройки», Mi Store, «Браузер», «Проводник» и «Камера».

Для экономии места в MIUI 14 предусмотрено сжатие данных у неиспользуемых приложений, а для уменьшения потребления энергии реализованы улучшения в движке Android. Ещё одно интересное нововведение — виртуальный питомец, за которым нужно ухаживать с помощью виджета на главном экране.

MIUI 14

Xiaomi также объявила, на каких смартфонах появится обновлённая оболочка. MIUI 14 изначально установлена на моделях Xiaomi 13 и 13 Pro, которые скоро появятся в продаже, в феврале её получит первая волна устройств (приведены ниже), а в дальнейшем её адаптирую ещё для нескольких десятков моделей.

  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Extreme Edition
  • Redmi K50 Gaming Edition

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Xiaomi публично наказала блогера за то, что он «засветил» будущую новинку
Xiaomi представила премиальную электронную книгу со стилусом
Глобальную версию Xiaomi Mi Band 7 Pro отдают по приятной цене на AliExpress. Работает с iPhone и Android

Рекомендации

Рекомендации

Электросамокаты — прошлый век. Эти ролики то, что вам нужно
Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии