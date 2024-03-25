Xiaomi представила музыкальные очки с «шумодавом»

Артем
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Xiaomi Mijia Enjoy Edition доступны с широким выбором оправ и изолируют звук динамиков от окружающих.

Очки представлены в шести разных вариантах. Помимо стандартных оправ есть полуободковые модели, а также с солнцезащитными линзами. Динамики расположены на изгибе заушников. Они используют технологию открытого звукового поля с воздушной проводимостью и системой двойной защиты шумоподавления при разговоре или во время прослушивания музыки.

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Перелистывать треки и управлять вызовами можно жестами на сенсорной панели. Она расположена по длине дужки. Впрочем, всегда можно использовать смартфон, который сопрягается с гаджетом.

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По автономности аудиоочки обещают до 10 часов прослушивания музыки или семь часов в режиме разговора. При умеренном использовании заряда должно хватить на сутки. Зарядка осуществляется магнитным кабелем всего за пару часов. 

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Весят Xiaomi Mijia Enjoy Edition 37,7 г, длину дужек равна 155 мм. Очки получили съемную шарнирную конструкцию и независимые носовые упоры. 

Предзаказы гаджета стартуют 27 марта в Китае. Цена — 459 юаней (~ 6000 руб).
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Источник:
IT Home
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Комментарии

wetwet
+879
wetwet
не понимаю что такое " технологию открытого звукового поля с воздушной проводимостью". типа просто динамик? в других источниках пишут про костную проводимость, что логично судя по дизайну
Сегодня в 16:46
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