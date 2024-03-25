Xiaomi представила музыкальные очки с «шумодавом»

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Xiaomi Mijia Enjoy Edition доступны с широким выбором оправ и изолируют звук динамиков от окружающих.Очки представлены в шести разных вариантах. Помимо стандартных оправ есть полуободковые модели, а также с солнцезащитными линзами. Динамики расположены на изгибе заушников. Они используют технологию открытого звукового поля с воздушной проводимостью и системой двойной защиты шумоподавления при разговоре или во время прослушивания музыки.Перелистывать треки и управлять вызовами можно жестами на сенсорной панели. Она расположена по длине дужки. Впрочем, всегда можно использовать смартфон, который сопрягается с гаджетом.По автономности аудиоочки обещают до 10 часов прослушивания музыки или семь часов в режиме разговора. При умеренном использовании заряда должно хватить на сутки. Зарядка осуществляется магнитным кабелем всего за пару часов.Весят Xiaomi Mijia Enjoy Edition 37,7 г, длину дужек равна 155 мм. Очки получили съемную шарнирную конструкцию и независимые носовые упоры.Предзаказы гаджета стартуют 27 марта в Китае. Цена — 459 юаней (~ 6000 руб).