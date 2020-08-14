процессор Intel Core i5-10200H с частотой 2,4 ГГц

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650

дисплей с частотой 60 Гц

стоимость в Китае 5 299 юаней (около 56 200 рублей)

процессор Intel Core i5-10300H с частотой 2,5 ГГц

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

дисплей с частотой 144 Гц

стоимость в Китае 6 299 юаней (около 66 800 рублей)

процессор Intel Core i7-10750H с частотой 2,6 ГГц;

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti;

дисплей с частотой 144 Гц

стоимость в Китае 6 999 юаней (около 74 200 рублей)







Xiaomi выпустила игровой ноутбук, который получил название Redmi G. Новинка представлена в трех вариантах. Они отличаются друг от друга процессором, видеокартой и частотой обновления экрана.Redmi G во всех комплектациях оснащаются 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080, цветовым охватом 100% sRGB. Его угол обзора составляет 178 градусов, а показатель яркости — 300 нит. Экраны с тонкими рамками покрываются антибликовым покрытием.Помимо этого, во всех версиях используется одинаковых объём оперативной памяти — 16 ГБ (2 x 8 ГБ) DDR4 2933 МГц. Что касается накопителя, то имеется возможность выбора SSD ёмкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. Сообщается о поддержке WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Ноутбуки оснащаются следующим набором портов: Gigabit Ethernet, USB 2.0, два USB 3.0 (Gen 2), USB-C, Mini DP 1.4, HDMI 2.0, 3,5 мм и разъём питания.Все модели Redmi G оборудованы полноразмерной клавиатурой с подсветкой, ход клавиш которой составляет 1,5 мм. Для охлаждения системы используется система Hurricane Cooling 2.0 с медной пластиной и двумя вентиляторами. За звук отвечают два динамика по 2 Вт, поддерживающие DTS:X Ultra 3D Sound.